Arabie saoudite : «On voit maintenant plus de femmes artistes émerger»

Debout derrière sa table de mixage, des écouteurs autour du cou, DJ Leen jongle entre des tubes de musique pop et des morceaux électros, devant un parterre d’étudiants conviés à une fête de fin d’études à Jeddah, la grande ville de l’ouest de l’Arabie saoudite. «Beaucoup de femmes DJ ont émergé» ces dernières années en Arabie saoudite, explique Leen Naïf, de son vrai nom, assurant que le public est devenu «plus à l’aise» face à cette présence féminine. Cette Saoudienne de 26 ans n’en est pas à son premier spectacle et elle a réussi à se faire un nom sur la scène musicale de son pays et même de la région. Elle a participé à de grands événements, comme le Grand Prix Formule 1 de Jeddah ou l’exposition universelle de Dubaï.