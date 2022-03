Patrick Puydebat : «On voulait un truc décalé, on a été servis!»

Celui qui interprète Nicolas dans «Les Mystères de l'amour» sur «TMC» revient sur la scène incroyable qui a choqué bon nombre de fans dimanche dernier.

Il y a eu la grosse polémique autour de Annette et Monsieur Girard qui laissaient éclater leur amour au grand jour. Et dimanche dernier, c'est la scène, cocasse, de Nicolas et José au lit, et suivie par 774 000 téléspectateurs qui agite depuis la Toile. Les personnages rêvent-ils? Les deux hommes sont-ils vraiment homos? Est-ce le fruit d'un fantasme, d'un pari? On n'en saura rien jusqu'à samedi prochain, mais Patrick Puydebat, qui campe le rôle de Nicolas, a bien voulu dévoiler les coulisses de ce tournage si particulier.