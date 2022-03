Faille sur ekb.lu : «On y voyait les noms de tous les élèves»

LUXEMBOURG - L'eKlassebuch comportait une faille technique qui laissait entrevoir les données des élèves et enseignants inscrits. Une brèche qui a été «corrigée immédiatement».

Le site est géré par le CTE. L'essentiel/Screenshot

Une faille technique aurait été découverte jeudi sur le site ekb.lu par des élèves du Lycée des arts et métiers. Une brèche qui apparaît seulement quelques heures après l’adoption de la base de données des élèves par la Chambre. Un élève, qui a souhaité garder son anonymat, a indiqué à L’essentiel Online qu'il avait obtenu un accès «aux matricules et identifiants de tous les élèves de l’école et des professeurs. On y voyait aussi les noms de tous les élèves».

L’eKlassebuch est une banque de données en ligne gérée par le Centre de technologie de l’éducation (CTE). Contacté par L’essentiel Online, Claude Weber, attaché de direction au CTE, a confirmé la présence «d’une faille mineure», qui a été «détectée et réparée de suite». «Le livre de classe électronique est une application développée avec professionnalisme et beaucoup de soins. Elle se trouve tout juste dans une phase pendant laquelle il s'agit de tester les fonctionnalités et l'utilisation, mais également de détecter des erreurs de programmation». Une phase préalable, dite bêta, commune à toute nouvelle application informatique, avant son lancement officiel.

Selon le CTE, la brèche n’a été visible «que par les utilisateurs de tests et ceci uniquement après authentification», via un compte et un mot de passe IAM. Les données privées des élèves et des enseignants ne sont donc pas accessibles au grand public. Il y a un an, un problème de faille de plus grande ampleur dans le service médico-sportif du ministère des Sports avait provoqué le scandale MedicoLeak.