Concert à la Rockhal : OneRepublic a comblé ses fans au Luxembourg

ESCH-BELVAL - Plus de 3 000 personnes étaient venues admirer le groupe américain, jeudi, à la Rockhal.

En plus des titres de son dernier opus («Light It Up», «What You Wanted»), OneRepublic reprenait des titres des deux précédents, et s'offrait une session acoustique, sans oublier quelques reprises chères au groupe («Goldigger»), et versions alternatives, leur «Good Life» mixé au «Midnight Cities» de M83. Et gardait du lourd pour le rappel («All The Right Moves»), histoire de laisser ses fans, comblés, sur une bonne note.