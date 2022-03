«Ong-Bak 2»: Tony Jaa est sur tous les fronts

Pour «Ong-Bak 2: la naissance

d'un dragon», l'acteur

principal s'est aussi

improvisé réalisateur.

Thaïlande, XVe siècle. Prisonnier de marchands d’esclaves, le jeune Tien est sauvé par Chernang (Sorapong Chatree), commandant des bandits de Garuda. Sous son aile, il apprend à se défendre. Adulte, Tien (Tony Jaa) devient un combattant accompli et l’un des membres les plus respectés des Garuda. Mais il est animé par un désir de vengeance que rien ne pourra arrêter. Sa cible: Rajasena (Saranyu Wongkrajang), responsable de ses malheurs passés… «Ong-Bak 2: la naissance d'un dragon» est la suite surmusclée d'un film qui fit jaser parce qu'il y avait Luc Besson, «l'enfant terrible du ciné français» à la production, et que les scènes de combat étaient d'une violence rare.