Pour l'ONU, Gaza est «un cimetière pour enfants»

Les États-Unis, l’UE et d’autres pays ont plaidé pour la mise en place de «pauses humanitaires» dans la guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, afin de permettre l’acheminement de l’aide internationale dans ce petit territoire assiégé et privé de tout. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’oppose à toute pause dans la guerre, tant que les plus de 240 otages enlevés et détenus par le Hamas, depuis le 7 octobre, n’auront pas été libérés.