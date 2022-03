Au Luxembourg : Onze cas de violence sexuelle dans l'Église signalés en 2021

LUXEMBOURG – L'Église catholique luxembourgeoise a publié mardi le rapport annuel de son service de signalement d'abus sexuels. Onze victimes se sont déclarées en 2021.

Onze personnes concernées par des violences sexuelles dans l'Église catholique luxembourgeoise se sont signalées dans le courant de l'année 2021, selon un rapport publié mardi par l'institution religieuse. Les faits sont en revanche anciens, les victimes mettant parfois longtemps avant de pouvoir affronter ce qu'elles ont vécu et d'en parler. Ainsi, les 11 cas remontés l'an dernier datent de 1940 à 2009.

Parmi les victimes, 8 étaient des garçons et trois des filles. Un adulte vulnérable fait aussi partie de ces personnes. Les auteurs des agressions étaient dix prêtres ou religieux et une personne extérieure à l'Église. Dans quatre cas, de l'argent a été versé aux victimes «en reconnaissance des souffrances infligées aux victimes de violences sexuelles». En outre, le vicaire général a transmis tous les signalements au procureur d'État, en vue d'éventuelles poursuites.

L'Église de Luxembourg a mis en place une hotline pour les victimes d'abus sexuels en 2010, nommant par la même occasion un délégué et une équipe de conseillers pour s'occuper des dossiers. Un rapport annuel est publié depuis 2019. Les autorités ecclésiastiques ont aussi mis en place une politique de prévention, pour éviter de nouveaux drames similaires et les collaborateurs de l'Église qui travaillent avec des enfants et des jeunes doivent présenter un certificat de bonne conduire délivré par la police. Les employés de l'archidiocèse doivent aussi participer à des formations préventives. La prévention fait aussi partie de la formation des prêtres depuis 2012.