Grèce : Onze disparus après l'incendie du paquebot

Un incendie s’est déclaré sur un bateau reliant la Grèce à l’Italie. Les 237 passagers ont été priés de débarquer, tandis que les garde-côtes ont été dépêchés sur place.

Onze personnes ont été portées disparues à la suite de l'incendie qui s'est déclaré sur un ferry italien au large de l'île grecque de Corfou, ont annoncé vendredi les garde-côtes grecs. Sur un total de 290 personnes enregistrées à bord, dont 51 membres d'équipage italiens et grecs, 278 ont été secourues, dont un migrant clandestin dont la présence fait craindre d'éventuels passagers supplémentaires sur le ferry en feu. Un blessé est signalé pour le moment.

L'incendie s'est déclaré tôt vendredi matin, faisant un blessé, sur un navire qui assurait en mer Ionienne la liaison entre le port grec d'Igoumenitsa et Brindisi, dans l'est de l'Italie, selon les garde-côtes grecs. Aucun Luxembourgeois ne fait partie de l'équipage, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, à L'essentiel.

Un membre de l'équipage, âgé de 42 ans, a été blessé, a indiqué à l'AFP une responsable des garde-côtes. «Les passagers du paquebot sont en train d'être transférés sains et saufs sur des canots de sauvetage avant d'être acheminés à Corfou», a indiqué sur la télévision publique grecque ERT la préfète des îles Ioniennes, Rodi Kratsa.

Selon les images de télévision, le paquebot «Euroferry Olympia» de la compagnie italienne Grimaldi, battant pavillon italien, était complètement en feu, laissant échapper des flammes et une épaisse fumée noire. La seule victime à ce stade a été transférée sur le port de l'île de Corfou par un patrouilleur des garde-côtes, avant d'être hospitalisée.

Causes encore inconnues

L'incendie s'est déclaré à 4h30 locales (1h30 GMT) à bord du paquebot qui transportait 239 passagers et 51 membres d'équipage, ainsi que des véhicules, selon un porte-parole des garde-côtes.

Le feu a pris au large de l'îlot de l'Ereikousa, près de Corfou, entre la Grèce et l'Albanie, a indiqué à l'AFP une responsable du bureau de presse des garde-côtes grecs.

Le capitaine du ferry a aussitôt demandé aux passagers de quitter le bateau alors que des patrouilleurs, des remorqueurs des garde-côtes et des pompiers ont été dépêchés de Corfou, a indiqué un communiqué des garde-côtes. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues et une enquête a été ouverte, selon les garde-côtes grecs.