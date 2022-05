À deux pas du Luxembourg : Onze femmes, dont sept mineures, droguées au bal ?

VIRTON – La liste des plaintes s'allonge après le bal de samedi dernier près de Virton, en Belgique tout près de la frontière avec le Luxembourg, où des jeunes disent avoir été drogués.

Selon le substitut du procureur du Roi, Anne-Sophie Guilmot, «il s’agit de onze victimes de sexe féminin. Sept sont mineures et quatre sont majeures. Elles rapportent divers symptômes ressentis lors de la soirée et après, notamment des nausées, vomissements, perte de connaissance, trous de mémoire, maux à la tête, à la nuque et au ventre, somnolence, salivation plus forte, mal aux yeux».