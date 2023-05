Onze joueurs de foot et un coach arrêtés pour matchs truqués

Onze joueurs et un entraîneur d'une équipe de première division à Hong Kong ont été arrêtés, accusés d'avoir arrangé leurs performances contre de l'argent dans une vaste affaire de matches truqués, a annoncé mardi l'organisme anti-corruption de la métropole chinoise. La Commission indépendante contre la corruption (ICAC) a déployé près de 100 agents lundi pour arrêter un total de 23 personnes.

«Cette opération est la plus importante menée ces dernières années par l'ICAC contre les matches truqués. C'est aussi celle qui a donné lieu au plus grand nombre d'arrestations», a déclaré Kate Cheuk, responsable de l'enquête au sein de l'ICAC, lors d'une conférence de presse mardi. Ces personnes sont soupçonnées de corruption, de manipulation de résultats et de paris illégaux, a déclaré Kate Cheuk.