Pakistan: Onze morts dans une bousculade lors d’une distribution de dons

«C’était le chaos»

Les corps de six femmes et trois enfants ont été transportés vers l’hôpital public Abbasi Shaheed, a indiqué le porte-parole Muhammad Farraukh. Un responsable de l’association Rescue a indiqué à l’AFP que deux autres corps avaient été transportés vers un autre hôpital et Summaiya Syed Tariq, chirurgienne de la police, a confirmé le bilan de 11 morts tard vendredi.