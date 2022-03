Oops! déshabille ses lecteurs

Le bimensuel Oops! s'est lancé vendredi sur le florissant mais très concurrentiel marché de la presse people et propose une page où les lecteurs se mettent à nu.

Oops! propose 76 pages d'informations "people", mais aussi "mode", "cinéma" ou "sexo", indique le groupe dans un communiqué. Le magazine propose une page spéciale où un garçon et une fille, présentés comme des lecteurs, se déshabillent

À travers des rubriques comme "Les moments Oops!", "Salut les mythos" ou "Horoscoops", le magazine, qui cible un public plutôt féminin de "15-24 ans voire 30", veut "jongler avec le deuxième degré et l'ironie".Le magazine paraîtra un vendredi sur deux, un rythme inédit sur le secteur de la presse people, où la quasi-totalité des magazines sont des hebdomadaires.

"Dans un marché français de la presse plutôt morose, les titres de la presse people sont en forte progression. Nous sommes persuadés qu'il reste des marchés à conquérir et c'est pourquoi nous avons consacré un an de travail au lancement de cet ambitieux projet", a déclaré le rédacteur en chef de Oops!, Laurent Hopman, cité dans le communiqué.

Le magazine est tiré à 400 000 exemplaires pour sa première parution et ambitionne de réaliser une diffusion de 200 000 exemplaires en moyenne en 2008.

La presse people est une des familles les plus dynamiques de la presse magazine, avec une diffusion en hausse de 8,62% en 2008 pour un total de huit titres. Le leader du secteur, l'hebdomadaire Voici, a réalisé en 2007 une diffusion moyenne de 492 556 exemplaires, en hausse de 8,40% sur l'année.

Mais c'est également un marché très concurrentiel, sur lequel plusieurs titres - Allo, et plus récemment Bon Week - ont dû jeter l'éponge, en raison notamment du prix élevé des photos et du coût des procès.