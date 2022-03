Open d'Australie: Federer met les choses au point

Roger Federer, que ses adversaires espéraient diminué, a été égal à lui-même lors de son entrée en matière à l'Open d'Australie.

Le numéro un mondial, dont la préparation au premier tournoi du Grand Chelem de l'année a été perturbée par un virus à l'estomac, a rassuré ses partisans en écrasant mardi l'Argentin Diego Hartfield 6-0 6-3 6-0 en une heure et quart.

Le Suisse a superbement servi et n'a jamais été en danger malgré une petite baisse de régime dans le deuxième set. Il a abrégé les souffrances de son adversaire d'un ace sur la première balle de match pour se diriger vers un deuxième tour face à Fabrice Santoro.

L'inusable Français est entré mardi dans l'histoire du tennis en participant à son 62e tournoi du Grand Chelem, un de plus que le précédent record établi par André Agassi. Santoro, âgé de 35 ans, a battu l'Américain John Isner 6-2 6-2 6-4 pour gagner le droit de défier le tenant du titre. "Quand on regarde l'histoire du tennis et tous ces champions comme Sampras, Agassi ou avant eux Connors, tous ces champions du passé, je suis maintenant un peu devant eux", a déclaré fièrement Santoro. "Parce que j'ai énormément de respect pour eux, ce record signifie beacoup pour moi", a-t-il ajouté. Santoro a effectué ses débuts en Grand Chelem à Roland-Garros en 1989. John Isner, sa dernière victime en date, avait alors quatre ans.