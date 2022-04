Luxembourg : Opération de police visant les camions en infraction

PÉTANGE/DIEKIRCH – La police a constaté 63 infractions sur des camions en circulation au Luxembourg, lors de deux opérations spéciales, mardi.

Important pays de transit concernant le transport de marchandises, le Luxembourg voit des milliers de camions circuler sur son territoire chaque jour. Mais tous ne respectent pas forcément les règles de sécurité et de circulation. Ainsi, les opérations de police visant à identifier les contrevenants sont récurrentes.

Pas plus tard que mardi, les policiers sont arrivés en nombre, à moto, pour effectuer des contrôles d'envergure au Fridhaff et à Pétange. Et comme presque toujours, les agents ne se sont pas déplacés pour rien. Chargement, papiers du véhicule ou autres, 63 infractions ont été répertoriées suite à une inspection détaillée des différents véhicules.