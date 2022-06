Croix-Rouge luxembourgeoise: «Opérationnels en Ukraine dès le début du conflit»

Sur place, concrètement, l’accent est mis bien évidemment sur les personnes qui souffrent, mais aussi sur la reconstruction des infrastructures détruites. «À ce sujet, nous allons nous concentrer sur la région de Kiev, et plus particulièrement sur les infrastructures hospitalières», explique Rémi Fabbri. Ainsi, neuf hôpitaux et deux services d’urgence sont en train d’être reconstruits, pour lesquels près de 30 tonnes de matériel médical ont été acheminées. Au total, la Croix-Rouge a convoyé 133 tonnes de matériel vers l’Ukraine, dont 49 de produits d’hygiène, 24 de nourriture et près de 4 tonnes d’accessoires orthopédiques. Parallèlement, la Croix-Rouge luxembourgeoise est venue directement en aide à 183 000 personnes.