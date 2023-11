L’armée ukrainienne revendique des opérations «réussies»

Mais la ligne de front est presque figée depuis un an, même si Volodymyr Zelensky, d’un côté, et le Kremlin, de l’autre, assurent que la guerre n’est pas dans une impasse. «L’armée a signalé une augmentation du nombre d’assauts ennemis», a indiqué le président ukrainien sur sa chaîne Telegram, citant les zones d’Avdiïvka, de Koupiansk et Donetsk, dans l’est.