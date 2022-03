Bof : Ophélie Winter s'en prend à «Voici»

La chanteuse française a posté sur Twitter une photo où elle fait un doigt d'honneur. Elle voulait ainsi répondre aux critiques d'un célèbre magazine.

Ophélie Winter ne fait plus guère parler d'elle depuis quelques années, mais elle a trouvé un moyen d'attirer l'attention. À l'occasion de la Fête nationale française, elle a publié une photo d'elle plutôt provocante sur son compte Twitter . L'image était accompagnée de ces mots: «Pour ceux ki disent ke j'ai 65 ans! Happy 14 of jully! Haha»

L'artiste de 38 ans, plutôt sexy sur le cliché, répondait aux journalistes de Voici qui s'étaient moqués d'elle et de son physique plus vraiment naturel.

L'équipe du magazine a plutôt bien pris ce doigt d'honneur, relevant avec ironie qu'Ophélie Winter lisait attentivement le magazine, avant de lui répondre avec malice: «Happy 14 of July à toi aussi, Ophélaïe, gros bisous de la part de toute la rédac’ et bravo pour cette photo: on dirait une véritable ado.»