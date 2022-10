Philippines : Opposante à l’ex-président Duterte prise en otage en prison

Un incident s’est produit au siège de la police nationale des Philippines où l’ancienne sénatrice Leila de Lima est incarcérée depuis plus de cinq ans avec d’autres détenus de premier plan. Lors d’une tentative d’évasion de trois détenus, un policier a été poignardé avec un couteau artisanal puis un autre agent a abattu deux des prisonniers qui voulaient prendre la fuite, a relaté la police dans un communiqué. Un troisième détenu a couru jusqu’à la cellule de Mme de Lima et a brièvement pris en otage la femme de 63 ans, avant d’être également tué. Mme de Lima n’est pas blessée, ont affirmé la police et son avocat. Une enquête était en cours.

Leila de Lima, opposante farouche à l’ex-président Rodrigo Duterte et à sa guerre meurtrière contre la drogue, devrait comparaître lundi de nouveau devant un tribunal. La militante et ex-sénatrice est incarcérée depuis 2017 pour des accusations de trafic de drogue, qu’elle et des groupes de défense des droits de l’homme ont qualifiées de parodie de justice et de vengeance pour s’en être pris à M. Duterte, auquel Ferdinand Marcos Jr a succédé en juin.