Fonds souverain : Opposés à la rémunération du patron d'Apple

Le fonds souverain de la Norvège a annoncé qu'il allait voter contre les rémunérations de la direction d'Apple, dont celle de près de 100 millions de dollars de Tim Cook.

Le fonds souverain de la Norvège a annoncé dimanche qu'il allait voter contre les juteuses rémunérations de la direction d'Apple, dont celle de près de 100 millions de dollars de son directeur général Tim Cook qui a fait grincer des dents. Le fonds pétrolier, le plus richement doté au monde avec des actifs de plus de 1 100 milliards d'euros, va également soutenir des motions d'actionnaires réclamant notamment plus d'efforts en matière environnementale et sociale, indique-t-il sur son site.