Météo extrême : Orages «très intenses» à Paris, trafic perturbé dans les transports en commun

Le trafic a été temporairement perturbé mardi soir dans les transports en commun à Paris et en Ile-de-France en raison de fortes intempéries, des orages qualifiés de «très intenses» mais pas «record» par Météo France.

À 19h00, plus de 40 millimètres de pluie étaient tombés en l'espace de 90 minutes, selon les relevés de Météo France à la station du parc Montsouris, soit quasiment «70% de ce qui tombe normalement en un mois tout cumulé», souligne un porte-parole à l'AFP.

La normale mensuelle de précipitations 1991-2020 pour cette station est en effet de 58 millimètres, ajoute-t-il, et vient d'être dépassée ce mardi après deux épisodes de pluie récents (dimanche et mardi, ndlr).

Peu après 18h00, plusieurs stations du métro parisien - sur les lignes 10, 12, 6, 9, 4 et 8 notamment - avaient successivement fermé leurs accès à cause des intempéries et notamment de l'eau de pluie qui dévalait certains escaliers donnant accès aux quais.