Fin 2017 : Orange Luxembourg avait 183 300 lignes mobiles

LUXEMBOURG - En 2017, l'opérateur téléphonique luxembourgeois a gagné 24 000 nouveaux clients et 5,9% de chiffre d'affaires.

En 2017, Orange Luxembourg a vu son chiffre d’affaires augmenter de 5,9% pour atteindre 65,3 millions d’euros, «dans un marché toujours très compétitif», explique la société dans un communiqué publié ce mercredi. Ce sont les activités liées à la convergence (offres incluant le mobile, l’Internet, la télévision et le téléphone fixe), la fibre et les clients post-payés qui ont soutenu la croissance de la base clients.

Le revenu moyen par client, en revanche, a baissé de 5,7 %. Il est passé de 35,2 euros à 33,1 euros par mois et par lignes actives. «Ceci est essentiellement dû à la régulation sur le "roaming" ou encore aux prestations de services, sans frais supplémentaire, dans les offres convergentes, comme par exemple une connexion 4G/4G+ pour surfer ou encore regarder la TV sur le mobile en attendant l’installation de la fibre à la maison», explique la société dans un communiqué.

D'importants investissements réalisés

Fin 2017, Orange Luxembourg comptait 183 300 lignes mobiles, soit une hausse de 15,1% par rapport à 2016 (159 300). «Si on soustrait les cartes utilisées dans les machines et les objets connectés, activités en croissance de plus de

20%, la hausse est de 12,2%», précise la société.