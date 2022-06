Au Luxembourg : Ordinateur, iPad, valise et argent volés dans des voitures à Schieren

SCHIEREN - Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs voitures stationnées à Schieren ont été cambriolées dans la rue Verte, la Neie Wee, la rue de l'Abattoir et la route de Luxembourg.

Un total de sept voitures ont été cambriolées, dans la nuit de samedi à dimanche, à Schieren, commune proche d’Ettelbruck. Et le ou les voleurs ne sont pas repartis bredouilles puisqu’un ordinateur portable, un iPad, une valise, un sac à dos, des lunettes de soleil de marque et de l’argent liquide ont été volés, a détaillé la police. Les vols ont eu lieu dans la rue Verte, la Neie Wee, la rue de l'Abattoir et la route de Luxembourg.