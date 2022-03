Concert – Orelsan a passé une soirée entre potes à Amneville

Orelsan a livré un concert comme le film de sa carrière et plus largement de sa vie.

«Basique»

Son dernier album Civilisation, bien sûr, avec l’intensité de «Manifeste» et de «L’odeur de l’essence». «La Quête», aussi, bien sûr, comme le résumé de son parcours de Caen à la scène d’Amneville.

Un concert comme le film de sa carrière et plus largement de sa vie. «Qui ici a vu le documentaire de mon frangin?». Tout le monde dans la salle évidemment. Alors pas de surprise quand l’artiste propose une longue séquence à l’ancienne, de Jimmy Punchline à «Notes pour trop tard».

Et une partie de jeu vidéo sur écran géant avec deux fans a même chauffé un public déjà «Sous influence» et loin d’avoir passé une «Soirée ratée». Orelsan a finalement remercié «ceux qui sont là depuis le début», leur rappelant de ne pas oublier de vivre. Et tous ont encore chanté ensemble. Basique.