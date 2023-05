Orgasme féminin: le missionnaire est la position idéale (eh oui!)

Cette position sexuelle a la réputation d’être la plus ennuyeuse.

Le missionnaire a été réhabilité par une équipe scientifique. Cette position sexuelle, souvent décriée, est néanmoins celle qui conduirait le mieux à l’orgasme féminin. Menés par la Dre Kimberly Lovie, des médecins d’un cabinet gynécologique new-yorkais, New H Medical, ont observé (imagerie par ultrason) l’activité du clitoris d’une femme avant et durant le coït. Celui-ci a été pratiqué dans cinq positions sexuelles différentes (missionnaire avec et sans coussin, lotus, levrette, cowgirl), durant dix minutes chacune.