Santé au Luxembourg: «Une aberration», le cri des ORL et des parents enfin entendu?

LUXEMBOURG – Plus d'une centaine d'enfants seraient en attente d'une opération ORL. Parents et médecins dénoncent des délais à rallonge.

Les ORL réclament des créneaux supplémentaires au bloc.

«Ma fille de 3 ans est sourde d'une oreille. Elle doit lire sur mes lèvres pour me comprendre. On ne dort plus depuis des semaines car elle fait des apnées du sommeil. J'ai vu quatre ORL (Oto-rhino-laryngologiste) et ils m'ont expliqué qu'il n'y avait pas de place en bloc opératoire avant juillet». Finalement, après avoir remué ciel et terre et envisagé des soins à l’étranger, un créneau a été trouvé pour une intervention le mois prochain, mais Céline ne cache pas sa colère face aux délais de ces opérations pourtant courantes chez les petits: amygdales, végétations et drains dans les oreilles.

«Des dizaines d'enfants sont comme elle, pour une intervention qui ne demande que 20 minutes pour les soulager. Dans un pays comme le Luxembourg, c'est une aberration», tonne Céline. Un problème confirmé par une large part des 45 ORL du pays. «Nous avons très peu de plages pour opérer les enfants», admet le Dr Tom Faber, président de la Société luxembourgeoise d'ORL.

Causes multiples

Un phénomène aux causes multiples, entre des problèmes d'organisation, un manque de lits en pédiatrie, les conséquences de la pandémie, celles de la vague de bronchiolites en fin d’année dernière ou encore le fait que les petits ne puissent être opérés que tôt le matin, pour ne pas les laisser trop longtemps à jeun... Sans oublier les annulations fréquentes, en dernière minute, quand l'enfant est malade. Certains médecins pointent aussi la population qui grandit et le personnel médical qui ne suit pas forcément.

Le Dr Faber reconnaît les troubles qui peuvent découler de ces délais. «Avec une otite séreuse, les enfants entendent moins bien. À l'école, on leur demande d'apprendre plusieurs langues et ils peuvent se retrouver en difficulté». Le spécialiste évoque «de longs mois» d'attente et des soins «urgents». Mais il juge tout de même les délais «encore raisonnables», notamment par rapport à d'autres pays. «Nous médecins avons même proposé d'opérer les samedi», ajoute l’un de ses confrères, le Dr Jérôme Keghian. «Dans le sud on manque aussi de lits pour les enfants car ils nécessitent des structures spécifiques. Et des problèmes interviennent surtout l'hiver», ajoute un autre ORL.

Un délai jugé standard

La situation a provoqué récemment de vives tensions entre ORL et direction d'hôpitaux. «Nous sommes conscients de la problématique des attentes et nous faisons tout notre possible pour trouver sous peu des solutions dans l’intérêt de nos patients», indiquent les Hôpitaux Robert Schuman, où cinq enfants maximum peuvent être opérés par jour. Mais les HRS assurent que «des mesures concrètes ont été prises avec le corps médical». Il s’agit notamment selon nos informations de libérer un temps supplémentaire pour permettre des opérations.

Au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), le bloc opératoire accueille 20 à 25 patients ORL pédiatriques par mois. Et si l'hôpital admet que les délais ont été allongés en ORL pédiatrique pendant la pandémie et lors de l'épidémie de bronchiolite en fin d'année, le CHL assure que l'attente est à ce jour en moyenne de deux mois. «Un délai jugé standard pour ce type d’activité (amygdales, végétations)».