Orlando Bloom est dyslexique

L’acteur britannique a révélé pour la première fois sa

difficulté à lire et à écrire. Du coup, son métier lui paraît plus difficile.

Discret sur sa vie privée, Orlando Bloom s’est confié, lors d’une conférence au Child Mind Institute de New York, à propos de son combat contre la dyslexie. Devant une salle comble, où se trouvait sa petite amie, le top-modèle Miranda Kerr, le comédien de 33 ans a avoué: «C’est encore une lutte constante. J’ai plus de difficulté à étudier les scénarios et à mémoriser les répliques que la plupart des autres acteurs».