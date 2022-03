Mariage : Orlando Bloom et le mannequin Miranda Kerr se sont dit «oui»

L'acteur et le mannequin se sont mariés, a annoncé vendredi une des marques que la jeune femme représente.

Le magasin australien haut de gamme David Jones, dont la jeune femme de 27 ans est l'ambassadrice, a annoncé qu'elle serait absente pour le lancement de la saison du printemps le 3 août pour cause de lune de miel. "Je suis extrêmement reconnaissante envers David Jones de m'avoir accorder le temps de profiter de ce moment particulier de ma vie", déclare Miranda Kerr, confirmant son mariage avec l'acteur britannique de 33 ans, héros notamment de "Pirates des Caraïbes".

"David Jones m'a très élégamment libérée pendant cette période pour que nous puissions organiser une cérémonie intime et une lune de miel". Miranda Kerr avait rencontré pour la première fois Orlando Bloom dans les coulisses du défilé de lingerie Victoria's Secret à New York en 2006. Leur relation a débuté fin 2007 et leurs fiançailles avaient été annoncées le mois dernier