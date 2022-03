Orlando se reprend

Le Magic n'est plus mené que 2 à 1 dans la finale NBA qui l'oppose aux Lakers.

Deux lancers francs de dernière minute du Français Mickaël Pietrus et une soudaine maladresse de Kobe Bryant ont permis mercredi à Orlando de revenir à deux victoires à une contre Los Angeles.

Le Magic s’est imposé 108-104 grâce à son collectif avec cinq joueurs, Dwight Howard, Rashard Lewis, Rafer Alston, Pietrus et Hidayet Turkoglu, à plus de 18 points. Dans les rangs de Los Angeles, Bryant a marqué 17 points dans le premier quart temps puis a été étouffé par la défense d’Orlando et n’a ajouté que 14 points à son total personnel.