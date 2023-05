Gagne tes places!: Oscar and the Wolf en concert à la Rockhal

Concert

Après un passage mémorable à la Rockhal, Oscar and the Wolf revient pour vous séduire une fois de plus avec les titres envoûtants issus de leur album «Entity», disque de platine, ainsi que leur nouveau single «Warrior». Le groupe a su s’imposer sur la scène internationale, se produisant en Belgique, aux Pays-Bas, en Turquie et dans de nombreux autres pays.

Le groupe a également été à l’affiche de nombreux festivals comme Tomorrowland, Lowlands et Pukkelpop, se produisant avant des artistes de renom tels que Muse et Rihanna. Leur tournée européenne les ramène à la Rockhal, où vous pourrez apprécier leur musique et le charisme scénique de Max Colombie. Max Colombie, passionné de mode, ne manquera pas de vous éblouir lors du concert d’Oscar and the Wolf à la Rockhal avec ses tenues scintillantes et son style unique.