Cyclisme – Giro: Oscar Rodriguez chute dans une descente et heurte de plein fouet un panneau

La 11e étape du Tour d'Italie a été marquée par de nombreuses chutes dues en partie aux conditions atmosphériques, ce mercredi. Ce sont d'abord les trois premiers du classement général, les Britanniques Tao Geoghegan et Geraint Thomas, et le Slovène Primoz Roglic qui sont tombés à environ 66 km de l'arrivée. Le premier nommé a été contraint à l'abandon.

Une autre chute spectaculaire s'est produite quelques minutes plus tard. L'Espagnol Oscar Rodriguez, alors en tête du peloton, a touché la roue du coureur situé devant lui, avant de se déporter sur la droite de la route. Il a ensuite heurté un panneau de plein fouet et achevé sa course contre la façade d'une habitation.