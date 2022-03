JO d'hiver à Pékin : Osch 28e du slalom: «On ne voyait pas le sol»

Le skieur luxembourgeois Matthieu Osch a signé, dimanche, une jolie 28e place sur le géant aux JO dans des conditions extrêmes. Il a réagi pour «L'essentiel».

«En deuxième manche, j’ai fait une très grosse faute qui m’a coûté plusieurs secondes. Je pense que j’aurais pu grappiller encore deux ou trois places. Mais si on m’avait dit que je finirais 28e, j’aurais signé tout de suite», analyse Matthieu Osch, 62e de l'épreuve pour ses premiers JO à Pyeongchang en 2018. Le skieur grand-ducal a d'autant plus de mérite qu'il a dû composer avec des conditions extrêmes qui ont contraint à l'abandon près de la moitié des concurrents.

«On avait tous les jours grand ciel bleu et d’un coup, il s’est mis à neiger comme dans les Alpes, souligne Osch. La visibilité était vraiment mauvaise, on ne voyait pas bien le sol». Alors que la neige naturelle s'accumulait sur la piste, les organisateurs ont dû la dégager entre les deux manches, repoussant de plus d'une heure le deuxième départ. «Je m'occupe entre les manches pour m'évader. Des fois j'écoute des podcasts de golf, mais là j'ai fait des mots-croisés», livre le Luxembourgeois.