Otage du Hamas: «J'ai été emmenée sur une moto, ils m'ont fait très mal»

«Ils m’ont kidnappée, j’ai été emmenée sur une moto, J’étais allongée sur la moto, mon corps d’un côté et mes jambes de l’autre et les ''shabab'' (jeunes Palestiniens) m’ont battue en chemin, ils ne m’ont pas cassé les côtes mais m’ont fait très mal et j’ai eu du mal à respirer», a-t-elle dit. Sa situation était meilleure pendant la captivité: «un médecin venait tous les deux ou trois jours pour voir comment nous allions et pour s’assurer que nous avions des médicaments», a-t-elle ajouté.