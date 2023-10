Le Hamas affirme que 9 otages retenus à Gaza ont été tués

La Commission européenne a rappelé vendredi à Alphabet, la maison-mère de Google, ses obligations en matière de modération sur sa plateforme YouTube, dans un contexte de hausse du nombre des contenus illégaux et de la désinformation en ligne liés notamment à la guerre entre Israël et le Hamas.

«Suite aux attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre Israël, nous assistons à une recrudescence des contenus illégaux et de la désinformation diffusée dans l’UE via certaines plateformes», a écrit Breton. Il a souligné que Google avait une «obligation particulière de protéger les millions d’enfants et d’adolescents» utilisant YouTube «contre les contenus violents représentant des prises d’otages et autres vidéos choquantes». Il a aussi insisté sur la nécessité de «différencier suffisamment» les sources d’information fiables de «la propagande terroriste» et des «contenus manipulés».