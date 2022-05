Invasion de l'Ukraine par la Russie : Otan: la Suède ne prendra pas de décision «à la légère»

Le débat en Suède non-alignée sur une éventuelle candidature à l’Otan s’intensifie à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La Première ministre a invité à la prudence.

«Nous devons réfléchir à ce qui est le mieux et le plus sûr pour la Suède»

Une majorité de 54% de Suédois seraient désormais partisans d’une adhésion de l’Otan, selon un sondage de l’institut Novus publié récemment. «Nous devons réfléchir à ce qu’il y a de mieux pour la Suède. Changer de voie ou ne rien faire, dans les deux cas c’est un choix et aucun de ces deux choix n’est simple ou sans risques», avait-elle dit plus tôt lors d’une rencontre avec des militants. Vendredi soir, un avion de reconnaissance russe a brièvement violé l’espace aérien suédois dans le sud du pays.

«Nous devons réfléchir à ce qui est le mieux et le plus sûr pour la Suède, je n’ai pas encore de réponse à cette question», a souligné Mme Andersson. Un revirement des sociaux-démocrates serait historique et ouvrirait la voie à une candidature de la Suède que la cheffe du gouvernement souhaite voir discuter au Parlement à l’instar de la procédure en cours en Finlande, qui partage une frontière de plus de 1.300 km avec la Russie. À Helsinki, les députés ont commencé à examiner la question et le pays pourrait présenter sa candidature d’ici un prochain sommet de l’Otan en juin.