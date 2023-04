Guerre en Ukraine: Pour son anniversaire, l'OTAN s'offre un nouveau membre

«Tous ces gens vivaient dans le noir total, attendant le retour des Ukrainiens. Ils ont écrit (sur les murs) les noms de ceux qui sont morts et les dates pour ne pas les oublier. Et les enfants ont marqué les paroles de l'hymne ukrainien», a-t-il dit au cours d'une cérémonie en leur hommage, en compagnie du vice-chancelier allemand Robert Habeck. «Après avoir vu ça, je souhaite que le président russe passe le reste de sa vie dans une cave avec un seau au lieu de toilettes», a martelé M. Zelensky dans ce village de la région de Tcherniguiv.

Valéri Polgouï, un habitant de Iaguidné de 38 ans qui a été enfermé dans la cave de l'école de cette localité, raconte des conditions de détention terribles. «Au début, il faisait froid mais ensuite il y a eu de plus en plus de personnes et il n'y avait plus assez d'oxygène» dans le sous-sol a-t-il raconté. «Les personnes âgées perdaient connaissance à cause du manque d'oxygène, devenaient folles, puis mouraient», se souvient-il.