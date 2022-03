Hot, hot, hot : Où aller se baigner au Luxembourg?

LUXEMBOURG - Ce samedi, les températures devaient avoisiner les 33 °C. Alors une seule solution: prendre l'air et se baigner. «L'essentiel Online» vous donne des idées...

Selon la météo du Findel, il y a avis de grande chaleur ce samedi au Luxembourg. Alors la baignade s'impose. Cela d'autant plus qu'il fera moins beau dimanche. La pluie et les orages vont même s'inviter. On va essayer de ne pas y penser pour le moment et on se concentre sur la recherche du parfait point d'eau. Prenez votre crème solaire, votre maillot, sortez les chapeaux et les lunettes. L'essentiel Online vous guide jusqu'au coin de paradis le plus proche de chez vous.