Mariage à la cour grand-ducale : Où apercevoir les mariés le jour J?

La princesse Alexandra et Nicolas Bagory se diront oui, à l'hôtel de ville de Luxembourg-Ville, le 22 avril prochain, et la cour grand-ducale a dévoilé le court programme du mariage civil. Les fiancés et leurs familles arriveront à 15h, place Guillaume II, et la cérémonie débutera à 15h30.