Au Luxembourg: Où effectuer ses dernières brasses de 2022?

«Car nous avions noté ces dernières années une très faible fréquentation le dernier jour de l’année, et cette mesure, combinée à la fermeture des saunas, nous permet ainsi de contribuer à l’objectif de réduction de 15% de la consommation énergétique fixé par le gouvernement». Et si cette fermeture était déjà de mise le 24 décembre, «nous sommes ouverts les autres jours ouvrables des vacances scolaires, car il serait insensé de fermer durant toute cette période», ajoute la responsable.

Horaires restreints

Si les amateurs de brasse coulée devront donc faire une croix sur d’ultimes longueurs en 2022 à Oberkorn, d’autres solutions s’offrent à eux. Ainsi, dans la capitale, la piscine municipale de Bonnevoie, celle de Belair et la Badanstalt seront bien ouvertes jusqu’à 18h, tout comme celle de la Coque, au Kirchberg. De même, il sera possible de piquer une tête dans l’eau ce samedi au Centre aquatique Krounebierg, à Mersch (jusqu’à 16h). Quant aux Bains du Parc à Esch-sur-Alzette et à la piscine communale de Pétange, ils seront bien accessibles, mais avec un horaire restreint, respectivement jusqu’à midi et 13h. Ce sera aussi le cas de la piscine intercommunale de l’Alzette à Walferdange, qui a ramené cette année l’horaire d’ouverture de 16h à 14h.