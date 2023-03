Violences domestiques au Luxembourg: «Aujourd'hui, les gens appellent la police plus vite»

«Je tends à penser qu’aujourd’hui, les gens appellent la police plus vite, et signalent des comportements qui ne sont pas acceptables. On assiste depuis quelques années à une libération de la parole», a expliqué Laurent Seck, substitut principal au Parquet de Luxembourg. Pexels

Une table ronde a réuni ce mercredi un grand nombre d’acteurs qui œuvrent contre la violence domestique, pour mesurer les efforts réalisés depuis 20 ans dans la lutte contre ce phénomène de société très prégnant au Luxembourg et qui touche toutes les couches sociales.

Après les mots officiels des trois ministres, Taina Bofferding (Egalité entre les hommes et les femmes), Sam Tanson (Justice) et Henri Kox (Sécurité intérieure), qui ont tenu à rappeler leur engagement et qui ont loué un système «performant», et la projection d’un film rétrospectif sur les avancées législatives sur le sujet au Luxembourg, la criminologue Bettina Riederer a présenté un long exposé sur le profil des auteurs de violences domestiques.

«Le travail avec les auteurs de violences est une manière de protéger les victimes», a précisé celle qui officie au Zentrum für Kriminologie und Polizeiforschung, une institution allemande. S’en est suivi un débat très dense sur la question de la récidive et des moyens mis en place pour prendre en charge les auteurs de violences domestiques et les victimes. Un débat qui a donné la parole notamment à Dan Biancalana, bourgmestre de Dudelange et président de la commission des Affaires intérieures et de l’Égalité entre les hommes et les femmes.

Donner la parole aux victimes

«La violence domestique n’est pas une affaire privée, c’est ce que cette loi nous a permis de mettre en évidence au cours des dernières années. Le travail du législateur est de doter les acteurs de terrain d’instruments pour mettre en œuvre les mesures», a-t-il expliqué. L’occasion également de parler du travail de la police et de la justice, avec la présence de Kristin Schmitt, secrétaire générale de la police grand-ducale et Laurent Seck, le substitut principal du parquet de Luxembourg.

«Je tends à penser qu’aujourd’hui, les gens appellent la police plus vite, et signalent des comportements qui ne sont pas acceptables. On assiste depuis quelques années à une libération de la parole», a expliqué Laurent Seck. Au cours de l'année 2021, la police est intervenue à 917 reprises pour des cas de violences domestiques. «C'est près de trois interventions par jour. De nombreux jeunes policiers nous interrogent sur le comportement à avoir dans ces cas-là», a confié Kristin Schmitt.

Des ASBL présentes dans l’assemblée, dont l’association «D’Stëmm vun den Iwwerliewenden» (La voix des survivantes) ont cependant regretté que la parole ne leur ait pas été donnée au cours de ce rendez-vous. «Pourquoi ne pas avoir donné la parole à des victimes? Il y a souvent une différence entre les informations qui remontent aux personnes décisionnaires et la réalité du terrain. Les victimes ont également beaucoup à apporter à ce travail pour lutter contre le phénomène», a précisé Ana Pinto, présidente de l’association «D’Stëmm vun den Iwwerliewenden».