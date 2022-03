Où est Fred?

Le départ du Brésilien se fait dans la douleur. Selon le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, le club l'a attendu samedi dernier en vain pour qu'il signe sa résiliation de contrat.

Le coût pour l'OL est de 35 millions d'euros. Nous ne pouvons pas, pour l'économie du football et la nature humaine, rester sans rien faire. Les histoires de primes, c'est du ‘pipeau’", a affirmé l'homme fort de l'OL. Le joueur n'a toujours pas résilié son contrat qui le lie à l'OL jusqu'au 30 juin 2009.

Mis à l'écart du groupe professionnel, Fred, qui s'entraînait depuis plusieurs jours avec l'équipe réserve, a été mis à pied jeudi pour un motif non précisé par le club. L'OL est disposé à le transférer sans indemnités s'il signe pour un club brésilien et renonce à des primes qui lui seraient dues, estimées à 600 000 euros, un point que le joueur semble refuser et qui expliquerait qu'il n'ait pas encore résilié. Des détails seraient par ailleurs encore à régler avec Fluminense.