Au Luxembourg: Où est passé Edouard Robert Souris, porté disparu depuis vendredi

Au Luxembourg : Où est passé Édouard Robert Souris, porté disparu depuis vendredi

L'homme mesure entre 1,60 et 1,70 mètre, est mince, a des cheveux blonds et courts et la peau rouge, précise la police. Si vous avez des informations qui pourraient aider les autorités à localiser le disparu et à rassurer ses proches, vous pouvez vous adresser à la police d'Atert au 244 92 1000 ou par mail: police.atert@police.etat.lu.