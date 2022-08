Au Luxembourg : Où est passé Sam Lepage Tonhofer, 15 ans?

Sam Lepage Tonhofer, 15 ans, est porté disparu depuis le dimanche 14 août. L'adolescent vivant à Rumelange n'a pas été vu depuis dimanche dernier, 16h30, à Ettelbruck et la police lance un appel à témoins pour tenter de le retrouver.

Le jeune homme porte des lunettes, a le teint clair, les cheveux roux et rasés et mesure environ 1,80 m. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un survêtement Nike gris avec un haut à capuche et des baskets Nike blanches.