Projet Royal/Hamilius : Où est passée la «Nana» d'Hamilius?

LUXEMBOURG-VILLE - La célèbre statue a été démontée fin 2011. Elle reviendra à Hamilius à la fin des travaux. Mais au vu des retards, elle pourrait réapparaître plus tôt ailleurs.

Ses rondeurs et ses couleurs faisaient parties du paysage de la Ville. En attendant le bus, on pouvait la contempler. Mais depuis son démontage en décembre 2011, la «Nana» de Niki de Saint Phalle repose dans le dépôt des 2 musées à Luxembourg-Ville, à l'abri de tous les regards. Et a priori son repos va durer longtemps, puisque suite aux derniers rebondissements judiciaires, le projet Royal/Hamilius va prendre du retard. Selon le projet initial, la fin des travaux était prévue pour 2017. Un délai désormais intenable.