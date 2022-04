Selon Eurostat : Où faut-il naître pour vivre plus longtemps?

LUXEMBOURG – Pas au Luxembourg si on en croit les dernières données publiées par Eurostat qui a relevé une baisse de l'espérance de vie en 2020.

C'est dans le sud de l'Europe que les espérances de vie sont les plus élevées.

En l'espace de 20 ans, l'espérance de vie des habitants de l'Union européenne a grimpé: de 2,3 ans pour les femmes (à 83,2 ans en 2020) et de 3,2 ans pour les hommes (à 77,5 ans). Globalement, l'espérance de vie à la naissance est aujourd'hui de 80,4 ans dans l'UE. En baisse par rapport à 2019 (81,3 ans), la faute au Covid qui a fait de nombreuses victimes en Europe qui a enregistré 534 000 morts de plus qu'en 2019.

Au Luxembourg, l'espérance de vie a baissé d'une demi-année, passant de 82,7 ans en 2019 à 82,2 ans en 2020, avec une baisse plus marquée chez les femmes (0,7 an) que chez les hommes (0,3 an). L'espérance de vie des résidentes reste toutefois plus longue (84,5 ans) que celle des hommes, qui passe sous la barre des 80 ans (79,9 ans).

Ce sont ainsi les résidents du Luxembourg qui ont l'espérance de vie la plus élevée de la Grande région. Les habitants de la Lorraine vivent en moyenne 81 ans (83,8 ans pour les femmes, 78,1 ans pour les hommes), ceux de la province du Luxembourg 80 ans (82,3 ans et 77,7 ans) ceux de Rhénanie-Palatinat et de Sarre respectivement 81,1 ans et 80,2 ans.

Dans quelle région de l'UE faut-il naître pour vivre le plus longtemps possible? Selon Eurostat, direction le sud: les habitants de la Corse vivent jusqu'à 84 ans, ceux des Baléares jusqu'à 83,9 ans, ceux de la région grecque de l'Épire jusqu'à 83,8 ans. L'espérance des femmes corses est même de 87 ans! À l'inverse, c'est à l'est que les vies sont les plus courtes: 72,1 ans dans la région bulgare de Severozapaden et pas plus de 73,3 ans dans le nord-est de la Roumanie.