Fin 2021 : Où le gaz et l'électricité coûtent-ils le plus cher en Europe?

Les prix ont évidemment encore évolué durant les quatre premiers mois de l'année.

Au 31 décembre 2021, il fallait compter 6,39 euros pour 100 kWh de gaz au Luxembourg. C'était moins que la moyenne de l'Union européenne (7,82 euros) et pratiquement moitié moins qu'au Danemark, pays le plus cher en la matière, avec les Pays-Bas (11 euros) et l'Espagne (10,8 euros). À l'inverse, c'est en Hongrie (3,1 euros), en Croatie (4 euros) et en Lituanie (4,1 euros) que les coûts étaient au plus bas.

Des prix qui ont toutefois pris une sérieuse claque en quelques mois puisque les tarifs ont grimpé de 46% au Grand-Duché entre le premier et le deuxième semestre. Dans les mêmes proportions qu'en Belgique (+44% à 6,76 euros pour 100 kWh). Soit beaucoup plus qu'au niveau européen (+22% à 7,82). Les prix n'ont grimpé «que» de 14% en France (à 7,88 euros) et 7% en Allemagne (à 6,92 euros).

Une facture d'électricité stable

C'est en Bulgarie que l'augmentation a été la plus spectaculaire (+103%). Les Grecs ont également vu leur facture quasiment doubler (+96%), tout comme les Estoniens (+83%). À noter que certains pays ont vu les prix baisser (-12% en Slovaquie, -5% en République tchèque et -1% au Portugal).

Et en ce qui concerne la facture d'électricité? Là encore, le prix au Luxembourg était inférieur à la moyenne européenne: 19,89 euros pour 100 kWh contre 23,69 euros. Des prix qui n'avaient quasiment pas bougé au Grand-Duché (+0,05 euro) quand les prix explosaient de 50% en Estonie et de 36% à Chypre.