Luxembourg: Où partent étudier les résidents?

Lors de l'année universitaire 2021/2022, l'Université du Luxembourg comptait 38,5% d'étudiants de nationalité luxembourgeoise et 61,5% venant de l'étranger. Si notre Uni attire les étudiants d'autres pays, les autres pays attirent eux les étudiants du Grand-Duché, qu'ils soient de nationalité luxembourgeoise, ou étrangers résidant au pays. Ainsi, lors de l'année écoulée, plus de 18 000 étudiants sont partis découvrir le monde. Surtout l'Europe.

Les pays voisins restent en effet les plus attractifs pour les étudiants résidents du Luxembourg. Ainsi, 4 753 d'entre eux ont franchi la Moselle pour aller étudier en Allemagne. La Belgique suit avec 3 536 étudiants arrivés du Luxembourg, devant la France, avec 2 327 jeunes. Dans le détail, Trèves a été la ville la plus populaire auprès des jeunes du pays, avec 656 étudiants, devant Cologne (518) et Aachen (464). Berlin (414) et Munich (413) suivent. En Belgique, la ville la plus prisée reste évidemment Bruxelles, avec 1 310 étudiants du Luxembourg, devant Liège (745) et Louvain-la-Neuve (365).

De Porto à Montréal

En France, enfin, les universités parisiennes ont vu débarquer 586 étudiants qui vivaient au Luxembourg. Strasbourg suit avec 438 étudiants, devant Nancy (291) et Metz (186). Lille, Lyon, Montpellier, Aix ou encore Bordeaux figurent aussi parmi les villes de destination. À noter que les deux villes lorraines sont particulièrement populaires auprès des étudiants non résidents mais dépendants du système luxembourgeois, leurs parents étant frontaliers. Ils sont 2 630 à Metz et 2 189 à Nancy.

mesr

Mais les étudiants du Luxembourg ne se bornent pas aux pays voisins, ils sont nombreux à partir plus loin. Ils sont ainsi 1 531 aux Pays-Bas, surtout à Maastricht et Amsterdam. L'Autriche (1 338 étudiants), le Royaume-Uni (1 128 étudiants), la Suisse (430) ou encore l'Espagne (252) et l'Italie (155) sont aussi des destinations populaires. On notera aussi que 449 résidents sont partis étudier au Portugal, à Lisbonne (175), Porto (101) et Coimbra (60). Plus loin, 135 jeunes sont allés étudier au Canada, dont 80 à Montréal et 158 sont allés aux États-Unis.

Quelles disciplines sont étudiées?