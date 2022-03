Tourisme : Où partir pendant le week-end prolongé?

Envie de profiter du week-end prolongé, mais pas encore de plan précis? Voici quelques idées de destinations, qui permettront de faire de belles découvertes tout en évitant les bus de touristes.

Maastricht l'européenne

À seulement deux heures de route de Luxembourg-Ville, Maastricht, surtout connue pour avoir accueilli la signature du traité du même nom, propose de nombreux sites touristiques. À commencer par la basilique Saint-Servais, érigée à partir de l'an 1000, et la Porte de l'enfer.

Francfort, ville de culture

La ville allemande est dotée de nombreux musées aux thèmes aussi variés que l'art moderne, le cinéma allemand, la communication ou encore l'histoire naturelle. Sans oublier la maison de Goethe, l'une des plus grandes personnalités allemandes.

Ceux que les musées rebutent pourront se tourner vers l'un des plus grands zoos d'Europe, qui accueille environ 5 000 animaux de plus de 600 espèces. La ville compte également un jardin exotique. Aménagé en 1986, ce planétarium est considéré comme la plus ancienne construction du genre en Europe.