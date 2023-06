Où sont les automobilistes qui auraient assisté à l'accident mortel de Bob Wagner?

Le drame remonte aux premières heures du dimanche 18 juin , quand Bob Wagner, 31 ans, a perdu la vie dans un accident au guidon de sa moto. Échevin à Weiler-la-Tour, pompier et ex-joueur de rugby très apprécié , l'homme aurait percuté une voiture sur l'autoroute A1 au moment de doubler un camion, puis il aurait été projeté sur la chaussée opposée, selon les éléments du premier rapport de police.

Mais les circonstances de ce drame restent floues et ce lundi, les forces de l'ordre ont réédité un appel à témoignages. Selon l'enquête en cours, «plusieurs conducteurs se sont arrêtés sur le lieu de l'accident» en pleine nuit. Mais pour l'heure on ignore leur rôle et ils seraient repartis sans se manifester auprès de la police.