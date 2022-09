Phénomène de société: Où sont passés les travailleurs?: «On manque de main-d'oeuvre partout»

Phénomène de société : Où sont passés les travailleurs?: «On manque de main-d'œuvre partout»

PDG de la PME allemande Currentsystem23 spécialisée dans les logiciels, dans l'est de l'Allemagne, Michael Blume confie à l'AFP avoir «clairement beaucoup de difficultés à trouver des salariés». «Où que l'on regarde, on manque de main-d'œuvre qualifiée partout», poursuit ce chef d'entreprise, pointant des problèmes de formation en Allemagne où 887 000 emplois attendaient d'être pourvus en août, tant dans le social ou la construction que dans l'informatique.

Les chiffres américains donnent encore plus le tournis dans un pays où les panneaux «On embauche!» pullulent devant les restaurants ou les bus : plus de onze millions de postes étaient vacants fin juillet pour près de moitié moins de travailleurs disponibles. «Les entreprises continuent à dire dans les enquêtes d'opinion mondiales qu'il est très difficile d'embaucher» depuis la pandémie, constate Ariane Curtis, économiste à Toronto pour le cabinet Capital Economics.

Secteurs variés

Elle signale des difficultés aiguës parmi les pays d'Europe occidentale, en Amérique du Nord mais également en Europe de l'Est, en Turquie et en Amérique latine. Selon un rapport de l'OCDE de juillet, les tensions sur les postes vacants ont considérablement augmenté fin 2021 aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et au Canada par rapport l'avant-pandémie.