France: Où sont passés Leslie et Kevin? La disparition du couple inquiète

Les deux jeunes gens sortent ensemble depuis environ un mois.

Où sont passés Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat? Les jours passent, et les proches de ces jeunes gens âgés respectivement de 22 et 21 ans sont rongés par l’inquiétude. Le couple et son chien nommé Onyx n’ont plus donné signe de vie depuis le 25 novembre, a expliqué dans un appel à témoins la gendarmerie des Deux-Sèvres (ouest). Ce jour-là, Leslie et Kevin ont passé la soirée chez des amis à Prahecq. Le couple devait ensuite passer la nuit dans la maison d’un ami, située à une dizaine de mètres.

Les deux jeunes gens ont quitté la soirée vers 3h du matin et n’ont plus été revus depuis, rapporte Ouest France. Élément troublant: leurs deux véhicules sont restés stationnés devant la maison de leur ami, qui était absent cette nuit-là. «Au bout de cinq jours, on a vraiment commencé à s’inquiéter. Elle va et vient mais elle donne toujours des nouvelles. Nous avons appelé ses amis, sa meilleure copine, personne ne les a revus», témoigne la belle-mère de Leslie. Les téléphones portables des deux disparus n’émettent plus. Contacté par des proches du couple, l’ami qui avait prêté sa maison n’a aucune nouvelle.